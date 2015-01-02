В пожаре в Гатчине сгорел человек

Пожарные справились с огнем менее, чем за час, однако спасти местного жителя не удалось.

В пятницу, 25 июня, на пульт управления МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Солодухина в Гатчине, на место прибыли 8 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Пожар потушили менее, чем за час. Огонь охватил 28 "квадратов". Разбирая конструкции выгоревшего дотла строении было найдено обгоревшее тело человека.

Обстоятельства пожара, причину смерти и личность погибшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил условный срок за убийство у Ростральной колонны.

Фото: Piter.tv