  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пожаре в Гатчине сгорел человек
Сегодня, 20:55
110
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В пожаре в Гатчине сгорел человек

0 0

Пожарные справились с огнем менее, чем за час, однако спасти местного жителя не удалось.

В пятницу, 25 июня, на пульт управления МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Солодухина в Гатчине, на место прибыли 8 человек личного состава и две единицы спецтехники. 

Пожар потушили менее, чем за час. Огонь охватил 28 "квадратов". Разбирая конструкции выгоревшего дотла строении было найдено обгоревшее тело человека. 

Обстоятельства пожара, причину смерти и личность погибшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил условный срок за убийство у Ростральной колонны.

Фото: Piter.tv

Теги: в пожаре погиб человек, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии