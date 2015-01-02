Молодой петербуржец получил условный срок за убийство у Ростральной колонны

Подростка признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего.

В пятницу, 25 июня, Василеостровский суд Петербурга признал виновным подростка, который устроил массовую драку у северной Ростральной колонны, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов.

Следствие установило, что ночью 22 сентября молодой петербуржец гулял в центре города, распивая спиртные напитки в компании друзей. Там к нему подошел знакомый и пожаловался на оскорбления со стороны другой нетрезвой компании. Началась драка, в ходе которой подсудимого ударили стулом, а он, в свою очередь, достал нож-бабочку и ударил им в грудь оппонента. Мужчина скончался в больнице.

Суд назначил три года условно и испытательный срок сроком в пять лет.

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