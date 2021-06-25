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Несколько человек пострадали от ножевых ранений в Германии

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О связи инцидента с терроризмом не сообщается.

В центре немецкого города Вюрцбург неизвестный с ножом напал на людей. В результате трагедии погибли трое прохожих, еще шесть человек получили ранения, сообщает газета Bild.

В полиции сообщили, что преступник был ранен в ногу и нейтрализован. О возможных сообщниках нападавшего доказательной базы нет. 

Правоохранительные органы, в связи с инцидентом оцепили одну из площадей в центре города. О связи инцидента с терроризмом не сообщается. Жителей попросили воздержаться от каких-либо предположений и дождаться официальной информации. 

Ранее мы писали о том, как петербуржец жестоко избил шведского болельщика после матча Швеции и Польши

Видео: Telegram / Life Shot

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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