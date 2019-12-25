Петербуржец жестоко избил шведского болельщика после матча Швеции и Польши

Пострадавший получил несколько сильных ударов по лицу.

В четверг, 24 июня, в полицию Петербурга обратился 26-летний студент из Швеции и потребовал привлечь к уголовной ответственности незнакомца, который напал на него после матча Польши и Швеции. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло 23 июня около 22:40 напротив дома №26 по Петровскому проспекту. Незнакомец несколько раз сильно ударил заявителя руками по лицу.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 25-летний житель Петербурга, который ранее не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее приехавший на Евро-2020 студент из Египта попался на удочку мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV