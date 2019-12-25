Обманутые дольщики ЖК "Северный вальс" провели одиночные пикеты возле Правительства Ленобласти

Поводом для выхода дольщиков на новый пикет к зданию правительства стали в очередной раз сорванные сроки сдачи ЖК в эксплуатацию.

Возле здания Правительства Ленинградской области обманутые дольщики ЖК "Северный вальс" провели несколько одиночных пикетов. На акцию хозяева квартир в проблемном ЖК вышли после того, как в очередной раз были нарушены сроки обещанного заселения в уже построенные корпуса.

1 июля для жильцов должен был открыться 1 корпус "Северного вальса" во Всеволожске, но этого так и не произошло. Застройщик "Петрострой", чей директор ранее был снят с рейса в Занзибар и обвинен в хищении более чем пяти миллиардов рублей у дольщиков, добавил правительству Ленобласти около шести тысяч проблемных квартир. Сложность сдачи уже построенного корпуса заключается в необходимости исправления проектной документации: застройщиком был нарушен показатель плотности и проданы квартиры на этажах, которые не будут построены - с 13 по 17-й.

Сколько времени займет поиск решения этой проблемной ситуации властями Ленобласти, и когда жильцы смогут въехать в свои квартиры - все еще неясно.

Ранее стало известно, что Ленобласть потратит 7,5 миллиардов на завершение жилищных долгостроев в ближайшие 5 лет.

Фото: ВКонтакте/Дольщики Петрострой ЖК "Северный вальс" Всеволожск