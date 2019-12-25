Гендиректору "Петростроя" не дали улететь в Африку

Дмитрия Ипатова задержали аэропорту "Пулково".

Генерального директора "Петростроя" задержали в Санкт-Петербурге при попытке улететь Занзибар. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 21 марта.

Ночью 20 марта Дмитрия Ипатова задержали на двое суток как подозреваемого в уголовном деле по статье 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения более 5 млрд рублей при строительстве недвижимости компанией "Петрострой".

Прежде в Piter.tv сообщили, что следователи подозревают "Петрострой" в хищении 5 млрд рублей у дольщиков трех ЖК.

Фото: Piter.tv