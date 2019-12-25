Следователи подозревают "Петрострой" в хищении 5 млрд рублей у дольщиков трех ЖК

Более 6 тысяч дольщиков могут признать потерпевшими.

Петербургские следователи начали проверку жилых комплексов компании "Петрострой". Более шести тысяч дольщиков "Материк" в Мурино, "Северный вальс" во Всеволожске и "Чистый ручей" в Сертолово могут признать потерпевшими.

Следствие ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оценивают ущерб в 5,2 миллиарда рублей. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в начале марта. Кроме того, претензии у следователей есть и к ЖК "Ломоносовъ". Там ущерб 1398 дольщиков оценивается в 920 миллионов рублей.

В случае, если всех дольщиков признают потерпевшими, следователям предстоит тяжелая работа, поскольку придется опросить каждого из них.

Ранее мы писали, что на строительной площадке ЖК "Панорамы Залива" состоялась встреча застройщика, дольщиков и чиновников.

Фото: Piter.TV