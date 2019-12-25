На строительной площадке ЖК "Панорамы Залива" состоялась встреча застройщика, дольщиков и чиновников

В ходе встречи участники осмотрели территорию строительства.

На строительной площадке ЖК "Панорамы залива" прошла встреча дольщиков, зампреда комитета по строительству Евгения Барановского и гендиректора застройщика ЗАО "Трест-102". Все присутствующие осмотрели индивидуальный тепловой пункт, парадные, помещение с главным распределительным щитом. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

На данный момент уже завершено строительство надземной части ЖК и устройство инженерных сетей, ведутся совместные с ГУП "ТЭК СПб" подготовительные работы по пуску тепла – его ждут через две недели. Также решается вопрос о покупке и установке детской площадки.

Одной из тем для обсуждения стала задолженность перед инженерными организациями города. Дольщики заметили, что установка приборов учета не завершена до конца, а Евгений Барановский, в свою очередь, поручил застройщику быстрее решить эту проблему.

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Фото: Piter.TV