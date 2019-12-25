В Ломоносовском районе контролируют сдачу строящихся соцобъектов

На совещании по вопросам сдачи социальных объектов в 2021 году обсудили строительство детсада и школы в деревне Малое Карлино, школы в Новоселье, а также дома культуры в деревне Пеники.

Областная администрация продолжает контролировать строительство и сдачу в срок социальных объектов в Ломоносовском районе, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Подрядчики социальных объектов доложили об этапах стройки етсада и школы в деревне Малое Карлино, школы в Новоселье, а также дома культуры в деревне Пеники. Так, несмотря на то, что на строительство школы в Новоселье выделят 690 миллионов рублей, глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов заявил, что необходимо сделать независимую оценку стоимости объекта. Детсад в Малом Карлино сдадут в срок, а школу – позже, потому как строительство приостановили из-за сильных морозов и водяной линзы. Кроме того, проводятся переговоры с ОАО "Ленэнерго", чтобы обеспечить учреждения электрическими мощностями – решается вопрос о строительстве подстанции.

На строительство дома культуры в деревне Пеники повлияли не только морозы, но и поднявшиеся цены на стройматериалы. По словам подрядчика, делается все возможное, чтобы сдать объект в срок.

Ранее мы писали, что в Ленобласти за четыре года газифицируют 412 населенных пунктов.

Фото: Piter.TV