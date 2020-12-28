В Ленобласти за четыре года газифицируют 412 населенных пунктов

Природным газом обеспечат 54 тысячи частных домов и квартир.

В 2021-2025 годах в Ленобласти газифицируют 412 населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, для этого построят 124 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью почти 2000 км, а также реконструируют 64 км газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Природным газом обеспечат 54 тысячи частных домов и квартир.

Газификацию губернатор Александр Дрозденко назвал одной из приоритетных в области. В минувшем году в регионе выполнили все запланированные работы, построено свыше 530 километров газопроводов, в том числе межпоселковый газопровод до Приозерска. Кроме того, 639 потребителей получили субсидии из бюджета Ленобласти на подключение к сетям газоснабжения.

Отмечается, что "Газпром" вложит в газификацию региона более 31 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласти будет изморозь и до -15 градусов.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти