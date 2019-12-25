В субботу в Ленобласти будет изморозь и до -15 градусов

Ночью местами температура может опуститься до -26 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 13 февраля, будет облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром 13 февраля местами изморозь, ветер переменный слабый, температура воздуха -15..-20, местами -23..-26 градусов.

Днем северо-восточный, северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха -7...-12, на востоке местами до -15 градусов. На дорогах местами гололедица, в некоторых районах небольшой снег. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv