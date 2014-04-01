Суд прекратил дело главы "Петростроя" об обмане дольщиков на 270 млн рублей

При этом Ипатов является фигурантом другого дела и находится под домашним арестом.

Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении директора компании "Петрострой" Дмитрия Ипатова. Об этом 31 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ипатов подозревался по статье о привлечении денег граждан в нарушение требований закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. По версии следствия, мужчина привлек средства 173 человек на общую сумму 270,7 млн рублей. При этом ЖК "Лампо" не был достроен, деньги дольщикам не вернули.

Подсудимый внес взнос в благотворительный фонд "Алеша" в размере 100 тысяч рублей. Сторона защиты указывала на то, что в деле отсутствуют потерпевшие и негативные последствия. Прокурор возражал.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Ипатова и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Отметим, что это не единственное уголовное дело, в котором директор "Петростроя" выступал фигурантом. В начале марта его заключили под домашний арест.

Фото: ВКонтакте / ЖК Lampo (Лампо) | Петрострой | Дольщики