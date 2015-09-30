Суд пересмотрит прекращенное дело гендиректора "Петростроя" о хищении денег дольщиков

Ранее Ипатов смог отделаться наказанием в 150 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении главы "Петростроя" Дмитрия Ипатова отправили на новое рассмотрение. В конце марта Смольнинский районный суд прекратил дело, но Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление.

Напомним, Ипатов подозревался по статье о привлечении денег граждан в нарушение требований закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. По версии следствия, мужчина привлек средства 173 человек на общую сумму 270,7 млн рублей. При этом ЖК "Лампо" не был достроен, деньги дольщикам не вернули.

Подсудимый внес взнос в благотворительный фонд "Алеша" в размере 100 тысяч рублей. Суд прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Ипатова и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте / ЖК Lampo (Лампо) | Петрострой | Дольщики