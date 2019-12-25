Директора компании "Петрострой" задержали по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков

Мужчина не признает свою вину.

Куйбышевский районный Петербурга заключил под стражу гендиректора компании "Петрострой" Дмитрия Ипатова. Он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что в период с 2016 по 2020 год Ипатов и другие фигуранты из руководства компании заключили договоры долевого участия с 1398 дольщиками ЖК "Ломоносовъ". Таким образом они получили 920 млн рублей, но свои обязательства по строительству и передаче помещений не выполнили. Деньги были похищены.

Аналогичная схема была использована с объектами ЖК "Северный вальс", ЖК "Чистый ручей", ЖК "Материк". Они находятся во Всеволожском районе Ленобласти.

Ипатова задержали 2-го марта. Он не признал свою вину. Помимо ареста до 1-го мая ему запрещено общаться без разрешения следователя или суда с участниками дела, отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и Интернетом.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что ЖК "Ломоносовъ" удалось достроить в 2021 году.

Фото: Piter.tv