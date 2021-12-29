В 2021 году в Петербурге построили 22 проблемных дома

В этих домах располагаются 6 804 квартир.

Комитет по строительству опубликовал список проблемных объектов Петербурга, достроенных в 2021 году. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2021 году было построено 22 многоквартирных дома из числа проблемных на 6 804 квартир.

Список проблемных домов, достроенных в Петербурге в 2021 году:

- 2 дома ЖК "Славянский-2" по адресу: Санкт Петербург, Павловск, Динамо, улица Пионерская, дом 1, лит. А, общей жилой площадью 826 квадратных метров на 30 квартир;

- 2 дома ЖК "Светлый мир. Жизнь…" по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13, лит. АМ, 3 и 4 этап строительства, общей жилой площадью 62 536 квадратных метров на 1 363 квартиры;

- 2 дома ЖК "Панорамы залива" по адресу: Санкт-Петербург, улица Двинская, дом 8 общей жилой площадью 22 494 квадратных метров на 347 квартир;

- 1 дом ЖК "Три апельсина" по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Заречная улица, дом 11, корпус 6, строение 1, общей жилой площадью 12 725 квадратных метров на 300 квартир;

-1 дом ЖК "Парголово" корпус 27 по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Тихоокеанская улица, дом 1, корпус 2, строение 1, общей жилой площадью 50 732 квадратных метров на 950 квартир;

- 1 дом (1 очередь) ЖК "Парнас" по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, улица Архитектора Белова, дом 6, корпус 1, строение 1, общей жилой площадью 17 742 квадратных метров на 511 квартир;

- 2 дома (1 очередь) ЖК "На Заречной" по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Заречная улица, дом 13, корпус 3, корпус 4, строение 1 общей жилой площадью 26 126 квадратных метров на 774 квартиры;

- 7 домов ЖК "Вариант" по адресу: Санкт Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 256, общей жилой площадью 41 022 квадратных метров на 999 кварти;

- 1 дом ЖК "Аист" по адресу: Санкт Петербург, улица Тамбасова, участок 94, общей жилой площадью 9 100,00 квадратных метров на 153 квартиры;

- 1 дом ЖК "Знание" по адресу: Санкт Петербург, Шушары, Новгородский проспект, участок 12, общей жилой площадью 24 560 квадратных метров на 870 квартир;

- 1 дом ЖК "Ломоносов" по адресу: Санкт Петербург, Ломоносов, Михайловская улица, дом 51, литера А, 2 этап строительства, корпус 2, бщей жилой площадью 14 643 квадратных метров на 423 квартиры;

- 1 дом ЖК "Новая Скандинавия" по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, Шувалово, территория предприятия "Озерки", участок 7 (лот 8.3), общей жилой площадью 8 605 квадратных метров на 84 квартиры.

Также введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов, находящихся на особом контроле Комитета по строительству общей жилой площадью более 46 квадратов:

- 1 дом ЖК "Ярославский удел" по адресу: Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 39, литера А, общей жилой площадью 5 326,8 квадратных метров на 55 квартир;

- 1 дом по адресу: Санкт-Петербург, Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 334, корпус 3.2, общей жилой площадью 14 135,7 квадратных метров на 275 квартир;

- 1 дом ЖК "Усадьба на Ланском" по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 2, общей жилой площадью 14 082,6 квадратных метров на 207 квартир;

- 1 дом по адресу: Санкт-Петербург, Шушары, территория предприятия "Шушары", участок 556 (Центральный), корпус №42.2, общей жилой площадью 10 901,3 квадратных метров на 209 квартир.

- 1 дом ЖК "Дом на Ярославском" по адресу: Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 31, литера Б.

Фото: Piter.tv (архив)