Бизнесмен не признал вину, следствие просило запрет определенных действий.

Московский районный суд в Петербурге рассмотрел дело главы "Петростроя" Дмитрия Ипатова. О результатах рассмотрения 21 марта рассказала объединенна пресс-служба судов Северной столицы.

Гендиректора строительной компании подозревают в привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Будучи осведомленным о возбуждении уголовного дела, считает следствие, 19 марта Ипатов уехал с семьей на отдых в Африку. Его вовремя остановили.

Защита Ипатова возражала, полагая, что у следствия не имелось никаких оснований для задержания Ипатова, на момент задержания Ипатов не имел меры пресечения, которую он мог бы нарушить. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, неоднократно приостанавливалось, по иным уголовным делам, о которых говорит следователь, Ипатов не привлекается – отметили в пресс-службе судов.

Суд отказал следствию в ограничении действий Ипатову, поскольку подозреваемый напомнил, что меру пресечения ранее ему не избирали. Отмечено, что суд не получал данные, которые показали бы, что Ипатов может скрыться от правоохранительных органов. Так доводы защиты о туристической цели поездки Ипатова не удалось опровергнуть.

Прежде на Piter.tv мы сообщили, что следователи подозревают "Петрострой" в хищении 5 млрд рублей у дольщиков трех ЖК.

Фото: Piter.tv