У стен ЗакСа провели пикет против застройки сквера в Кузнечном переулке

Горожане отметили, что "они хотят дышать".

Утром 31 марта активисты провели одиночный пикет в защиту сквера на Кузнечном переулке. Они требуют внести его в список зеленых насаждений общего пользования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председатель МО "Владимирский округ" Виталий Боварь, он был одним из участников мероприятия.

Пикет провели у входа в Мариинский дворец, где располагается Законодательное собрания. Вторым участником стал член "Молодежного Яблока" Никита Чирков. Он стоял с плакатом, в котором говорилось о поправке Бориса Вишневского о включении сквера в ЗНОП. Также за защиту зеленой зоны выступает активист Центрального района Ярослав Костров.

Накануне на Кузнечном переулке прошла мирная акция. Корреспондент Piter.TV заснял происходящее. На месте деревьев хотят построить новое здание для музея Достоевского. Руководство музея считает, что учреждение должно развиваться и расширяться. Директор Наталья Ашимбаева ранее отметила, что в других странах в память о национальных писателях строят целые центры, а в Петербурге — лишь небольшое подвальное помещение, которого уже не хватает.

Фото: Telegram / Муниципальная экзистенция