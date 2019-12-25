Директор Музея Достоевского рассказала о планах по расширению учреждения

В других странах для писателей такого масштаба, как Достоевский, создают специальные культурные центры.

В Литературно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского не оставляют планов по расширению музея, а также созданию культурного центра. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила директор учреждения Наталья Ашимбаева, передал корреспондент Piter.TV.

Отказываться от планов по поводу нового места в музее не хотели бы, но на решение вопроса нужно много времени. Наталья Ашимбаева отметила, что того пространства, который есть в музее на Кузнечном, уже давно не хватает. Когда он открылся 50 лет назад, это было грандиозным событием. Тогда никто не задумывался о том, что места окажется недостаточно, и как будет развиваться музейный мир. По словам директора, в других странах для писателей, которые считаются национальным достоянием, открываются специальные центры. В них есть возможность использоваться современные технологии. Представителю музея хотелось бы, чтобы когда-то появилась такая возможность, и тогда можно было бы проводить встречи, привлекать молодежь.

Отметим, что проект будущего музея есть уже несколько лет, но против него выступают градозащитники.

Бояться новизны — это какая-то наша застарелая болезнь. Наталья Ашимбаева, директор Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского

Также давно речь идет о выкупе квартир, которые находятся по соседству с музеем. Фонд "Петербург Достоевского" уже выкупил одну, но для того, чтобы помещение перевести в статус "нежилого", требуется выкупить и остальные. Если это удастся сделать, то у музея появится "ресурс", и он будет отделен от квартир, в которых проживают люди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проведение Дня Достоевского могут перенести из Кузнечного переулка из-за Чемпионата Европы по футболу.

Фото: ВКонтакте / Музей Достоевского