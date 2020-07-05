Проведение Дня Достоевского могут перенести из Кузнечного переулка из-за Чемпионата Европы по футболу

В Литературно-мемориальный музей уже поступают звонки и письма с вопросами о том, как и где пройдет ежегодный праздник.

В 2021 году День Достоевского могут перенести из Кузнечного переулка в другое место. Это связано с Чемпионатом Европы по футболу, который летом примет Петербург. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила директор Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского Наталья Ашимбаева, передал корреспондент Piter.TV.

В этом году исполняется 200 лет с рождения и 140 лет со смерти писателя. Кроме того, для Музея год тоже юбилейный — в ноябре ему 50 лет.

По словам Натальи Ашимбаевой, подготовка к юбилейному году велась весь 2020-й. В музее откроется новая экспозиция. Планировалась, что она будет готова к началу 2021-го, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и дату открытия пришлось перенести. Точную дату пока назвать не готовы, но летом выставку точно откроют. Она будет строится по принципу "углубления смыслов". Посетителям покажут много документальных предметов, которые отразят различные периоды из жизни Федора Достоевского. Также появится новый раздел — "Дневник писателя".

Завтра, 9 февраля, в день смерти писателя, в Литературно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского будут вспоминать последние дни из его жизни: каким был прозаик, чем он жил. Актер Владимир Кошевой представит авторскую работу по раннему рассказу Федора Михайлова "Маленький герой". Композиция будет сопровождаться музыкой. Ссылку на онлайн-трансляцию можно будет найти на сайте музея. В 13:00 к памятнику в Александро-Невской лавре

Также в этом году планируется выставка в залах Инженерного замка, где учился Достоевский и различные конференции.



Фото: Piter.TV