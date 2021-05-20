В Петербурге 4 июля в 17-й раз отметят "День Достоевского"

Программа праздника охватит весь город.

В субботу, 4 июля, Петербург в 17-й раз станет центром празднования главного литературного события лета – "Дня Достоевского". Как сообщили в городском комитете по культуре, к акции присоединятся ведущие музеи и культурные площадки города.

Центральным местом проведения традиционно станет Музей Ф. М. Достоевского. Гостей ждут тематические экскурсии по литературной экспозиции и мемориальной квартире писателя, а также творческие мастер-классы и пешеходные прогулки по местам, связанным с его жизнью и творчеством.

Программа праздника охватит весь город: свои мероприятия подготовили Государственный музей городской скульптуры, Музей-квартира Н. А. Некрасова, проект "Разночинный Петербург", Музей хлеба и культурно-образовательное пространство "Смольный".

Полная афиша событий опубликована на официальном сайте комитета.

Ранее мы сообщили о том, что "Театральный роман" стал самым популярным произведением Булгакова у петербуржцев.

Фото: Piter.TV