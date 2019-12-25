В день Достоевского на нескольких центральных улицах Петербурга ограничат движение

Праздник пройдёт 2 июля.

В пятницу, 2 июля, в Петербурге пройдёт День Достоевского. В связи с мероприятиями, посвящёнными творчеству классика, движение по проезжей части в центре будет частично ограничено. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

Автомобили не смогут проехать в местах, так или иначе связанных с произведениями Достоевского. Ограничения коснутся Кузнечного переулка от улицы Марата до Большой Московской улицы и улицы Достоевского от Кузнечного переулка. Они продлятся с 00:00 до 23:59.

Напомним, в празднованиях примут участие более 20 культурных учреждений города.

Ранее мы сообщили о том, что в День Достоевского петербуржцы смогут стать пассажирами необычного трамвая.

Фото: Piter.TV