Петербуржцы смогут стать пассажирами необычного трамвая в День Достоевского

Во время пути можно будет посмотреть театрализованное представление и ознакомиться с биографией писателя в картинках.

В субботу, 2 июля, петербуржцев и гостей Северной столицы ждёт сюрприз, подготовленный специально ко Дню Достоевского. Всех желающих с 12:00 до 14:00 приглашают прокатиться на трамвае "Чижик" с актерами, которые прочтут отрывки из произведений великого писателя. Об этом сообщили организаторы акции - система библиотек Красногвардейского района "НОТА шагает по городу".

Акция "Достоевский и Чижик" — это погружение Достоевского в повседневную жизнь современного Петербурга и ускорившиеся ритмы ХХI века. отмечают авторы идеи

Чтобы проникнуться миром классика, достаточно сесть на маршрут № 8 в указанное время. Также прямо в трамвае будет организована выставка, посвящённая "иронически-трагической биографии" всем известного писателя.

Необычный трамвай будет курсировать несколько недель.

Ранее мы сообщили о том, что Пиотровский объяснил ограничение доступа к выставке артефактов из Мариуполя.

Фото: Централизованная библиотечная система Красногвардейского района