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Петербуржцы смогут стать пассажирами необычного трамвая в День Достоевского
Сегодня, 8:02
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Петербуржцы смогут стать пассажирами необычного трамвая в День Достоевского

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Во время пути можно будет посмотреть театрализованное представление и ознакомиться с биографией писателя в картинках.

В субботу, 2 июля, петербуржцев и гостей Северной столицы  ждёт сюрприз, подготовленный специально ко Дню Достоевского. Всех желающих с 12:00 до 14:00 приглашают прокатиться на трамвае "Чижик" с актерами, которые прочтут отрывки из произведений великого писателя. Об этом сообщили организаторы акции - система библиотек Красногвардейского района "НОТА шагает по городу".

Акция "Достоевский и Чижик" — это погружение Достоевского в повседневную жизнь современного Петербурга и ускорившиеся ритмы ХХI века.

отмечают авторы идеи 

Чтобы проникнуться миром классика, достаточно сесть на маршрут  № 8 в указанное время. Также прямо в трамвае будет организована выставка, посвящённая  "иронически-трагической биографии" всем известного писателя.

Необычный трамвай будет курсировать несколько недель.

Ранее мы сообщили о том, что Пиотровский объяснил ограничение доступа к выставке артефактов из Мариуполя.

Фото: Централизованная библиотечная система Красногвардейского района

Теги: день достоевского, санкт-петербург, трамвай, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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