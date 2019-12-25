Пиотровский объяснил ограничение доступа к выставке артефактов из Мариуполя

Организаторы обвинили районную администрацию в срыве экспозиции.

Стало известно, почему был ограничен доступ к выставке "Битва за Мариуполь", которая проходила на минувших выходных в Пушкинском районе. Организаторы и некоторые СМИ обвинили некоторых чиновников в том, что они сорвали мероприятия. Причиной якобы стало размещение символики "Z" и "V", которые они потребовали снять, так как в ином случае не все артисты согласились выходить на сцену.

Ситуацию объяснил вице-губернатор Борис Пиотровский. Его слова приводит "Фонтанка".

Заместитель главы района обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции. Она включала в себя трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой. Согласно федеральному закону демонстрация таких предметов запрещена, если экспозиция не содержит соответствующих разъяснений. Борис Пиотровский.

Рядом с экспонатами находились символы российской спецоперации, что создало "провокационное, двусмысленное сочетание". В связи с этим выставке решили присвоить рейтинг 18+.

На "Битве за Мариуполь" были представлены экспонаты, привезенные с металлургического комбината "Азовсталь", а также другие артефакты. Экспозицию организовало движение "Ленинградский доброволец". Она проходила на фестивале "День русской славы" в Пушкине.

Фото: ВКонтакте / 26июня фестиваль "ДЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ-2022 ! " / Константин Владимиров