В Петербурге отметят День Достоевского 2 июля

Акция пройдет в Северной столице 13-ый раз подряд.

В субботу, 2 июля, в Северной столице состоится День Достоевского. Об этом в своем сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram.

Чиновник пояснил, что празднование совпадает со временем, который описывается в первых главах романа "Преступление и наказание". По словам Пиотровского, в событии принимают участие более 20 учреждений - речь идет о музее Достоевского, музее-квартире Некрасова, музее "Разночинный Петербург", библиотеке на Стремянной, музее Зощенко, музее Ахматовой, и Некрополе мастеров искусств.

Кроме того, в день, посвященный великому писателю, молодые экскурсоводы расскажут петербуржцам и гостям города о жизни Достоевского и о тайнах его произведений.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты ввели празднование Дня отца.

Фото: ВКонтакте / dostoevskyday