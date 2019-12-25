Петербургские депутаты ввели празднование Дня отца

Новое торжество будет отмечаться в октябре.

С 2022 года в Петербурге учрежден новый праздник: День отца начнут отмечать уже в этом октябре. Соответствующие изменения были внесены в календарь памятных дат и праздников на заседании парламентариев Законодательного собрания в четверг, 23 июня.

Как отметил депутат Константин Чебыкин, торжество обсуждалось в ЗакСе города еще более двух лет назад - таким образом, Петербург ввел этот праздник первым в России.

Напомним, что раньше День отца в городе на Неве отмечали на западный манер - в третье воскресенье июня. На федеральном уровне праздник решили утвердить в третье воскресенье октября, с чем согласились в петербургском ЗакСе. Свой голос в третьем чтении за инициативу отдали 46 народных избранников, двое воздержались, и только 1 выступил против.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга хочет лишить себя права утверждать вице-губернаторов.

Фото: Piter.TV