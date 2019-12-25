ЗакС Петербурга хочет лишить себя права утверждать вице-губернаторов

Против поправки проголосовали 9 депутатов.

ЗакС Петербурга решил забрать у себя часть полномочий и отказался от согласования кандидатур вице-губернаторов. За поправки в городской Устав проголосовали 35 депутатов. Заседание проходит 23 июня.

Против проголосовали 9. Борис Вишневский призвал коллег не превращать себя в "орган, который мало что может". Он отметил, что таким образом депутаты лишают себя возможности влиять на исполнительную власть. Как отметил парламентарий в своем Telegram-канале, такого не было "ни при Матвиенко, ни при Полтавченко".

Напомним, кандидатуру вице-губернаторов предлагает губернатор Петербурга. После этого он выступает на трибуне в Мариинском дворце, депутаты могут задать ему вопросы. Кандидата согласовывают на должность в том случае, если его утвердили депутаты.

Фото: Piter.tv