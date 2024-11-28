Власти Петербурга изменят устав города из-за полуденного выстрела с Нарышкина бастиона

Полуденный выстрел из пушки в Санкт-Петербурге является одной из самых узнаваемых традиций города.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга по инициативе губернатора Александра Беглова рассмотрит возможность внесения изменений в Устав города. Речь идет о переносе традиционного полуденного выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в другое место на территории исторического памятника.

Традиция полуденного выстрела, закрепленная в Уставе Санкт-Петербурга в 2008 году, в настоящее время осуществляется исключительно с Нарышкина бастиона. Однако в 2022 году началась масштабная реконструкция гранитного фасада Петропавловской крепости, а в 2023 году работы должны затронуть и бастион, включая площадку для сигнальных орудий.

Предлагаемые изменения предполагают, что традиционным будет считаться выстрел из любой точки Петропавловской крепости. Это позволит сохранить "исторический контекст многолетней традиции", подчеркивает издание.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге появится иммерсивная площадка исчезающих народов.

Фото: ВКонтакте / Петропавловская крепость (Юрий Костров)