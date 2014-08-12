В Петербурге появится иммерсивная площадка исчезающих народов

Проект познакомит детей с традициями и языками этих народов.

В Санкт-Петербурге появится уникальное образовательное пространство для школьников от 7 до 12 лет, посвящённое культуре и языкам малочисленных народов, исторически проживавших на территории Санкт-Петербургской губернии. Комитет имущественных отношений выделил под эти цели помещение на 5-й линии Васильевского острова.

Проект, инициированный Центром поддержки общественных инициатив и координатором проекта VADDA Алексеем Кравченко, призван познакомить детей с традициями и языками народов, находящихся на грани исчезновения. Среди них – водь, один из древнейших народов России, упоминавшийся ещё в "Повести временных лет" (859 год). Сегодня представителей этого народа осталось менее 30 человек, большинство из которых живут в деревне Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области.

Иммерсивное пространство позволит школьникам погрузиться в культуру исчезающих народов через интерактивные экспозиции, мультимедийные технологии и образовательные программы. Этот проект станет важным шагом в сохранении культурного наследия и поддержке Международного десятилетия языков коренных народов, стартовавшего в феврале 2022 года под эгидой ЮНЕСКО.

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Фото: ВКонтакте / Комитет МСУ Ленинградской области