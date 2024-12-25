Музей обороны и блокады Ленинграда рассказал о фестивале к 80-летию Великой Победы

Участникам предложат подать заявки с 9 по 10 февраля. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда объявил о проведении фестиваля "Победа одна на всех", посвящённого 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль, который продлится весь 2025 год, завершится гала-концертом в большом зале Российского этнографического музея. Специалист музея Надежда Добрянская подчеркнула, что фестиваль посвящён подвигу многонациональной советской армии, которая участвовала в защите Ленинграда.

Фестиваль станет частью проекта "Народы СССР в освобождении Ленинграда". К участию приглашаются национальные культурные сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фестиваль будет проходить в четырёх номинациях: вокал и хоровое исполнение, танцы, литературное творчество и игра на национальных музыкальных инструментах. Отборочный этап пройдёт 25 марта, а финал и концерт — в декабре. Участникам предложат подать заявки с 9 по 10 февраля. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри.

Добрянская отметила, что фестиваль играет важную роль в укреплении культурной дружбы и взаимопонимания, что особенно значимо в современном мире. В рамках фестиваля также планируется организовать подпроект "Дороги фронтовых бригад", посвященный артистам, служившим на фронтах. Первая встреча в рамках этого проекта состоится в январе 2025 года.

Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда