В Петербурге одобрили запрет на торговлю табаком в общественных местах

Ограничения коснутся территорий детских оздоровительных организаций.

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило законопроект о запрете продажи табачной продукции и другой никотинсодержащей продукции в определенных городских зонах.

Пакет антиникотиновых законопроектов, рассматриваемых в ЗакСе, включает сразу несколько мер: полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и наделение администрации города правом устанавливать границы территорий возле образовательных учреждений, где нельзя торговать сигаретами, кальянами и другими средствами доставки никотина.

Согласно законопроекту, ограничения распространяются на ряд общественных пространств. К ним относятся территории детских оздоровительных организаций, учреждений социального обслуживания, а также места проведения спортивных соревнований и зоны отдыха. Сейчас документ готовится к рассмотрению во втором чтении.

Авторами инициативы выступили бюджетно‑финансовый комитет и постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению. Проект подготовили, опираясь на полномочия, предоставленные регионам на федеральном уровне.

Также депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект о полном запрете на продажу вейпов в Северной столице. Он начнет действовать с 1 марта 2027 года, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали, что сейчас в городе работают более 615 точек, специализирующихся на продаже вейпов.

Фото: Piter.TV