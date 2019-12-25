С 2026 года выплаты на детей в приемных семьях в Петербурге поднимут до 20 тыс. рублей

Это соответствует уровню детского прожиточного минимума в городе.

На заседании Законодательного собрания Петербурга, состоявшемся 17 декабря, депутаты утвердили в финальном чтении поправки в Социальный кодекс, направленные на улучшение положения семей, принимающих детей под опеку, усыновляющих или удочеряющих их. Начиная с будущего года размер ежемесячных выплат таким семьям увеличится до 20 025 рублей на каждого ребёнка, что соответствует уровню детского прожиточного минимума в городе.

Авторы законопроекта подчёркивают, что нововведение призвано поддержать материальное благополучие детей, находящихся на попечении, и обеспечить достойный уровень их содержания.

В настоящее время приемные родители получают пособие в размере 17 107 рублей в месяц на одного воспитанника. Расширение финансовой помощи потребует выделения из бюджета города дополнительных средств в сумме 126 миллионов рублей ежегодно.

Фото: Piter.TV

