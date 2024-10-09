В Петербурге предложили увеличить выплаты студенческим семьям в пять раз

Изменения планируется закрепить в Социальном кодексе города.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о пятикратном увеличении выплат для студенческих семей. Если инициатива будет принята, размер ежемесячных пособий вырастет с 3 457 до 18 749 рублей – до уровня прожиточного минимума на ребенка.

Новые правила будут распространяться на пары, заключившие брак после 1 января 2025 года. Законопроект также уточняет понятие "студенческая семья": теперь оба супруга должны обучаться по программам бакалавриата или специалитета.

Изменения планируется закрепить в Социальном кодексе города. Документ также содержит другие поправки, направленные на приведение мер поддержки семей с детьми в соответствие с федеральным законодательством.

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