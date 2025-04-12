В 33 регионах России ввели выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребёнка

Среди субъектов, где введена такая помощь, — Ленинградская область и Подмосковье.

Молодые семьи в 33 российских регионах могут претендовать на единовременную выплату от 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Условием для получения денег является возраст родителей, сообщило РИА "Новости".

Выплата идет в дополнение к региональному материнскому капиталу и другим пособиям. Мера действует, если на момент рождения ребенка родителям меньше 36 лет, а семья имеет постоянную прописку в области.

Максимальный размер поддержки установили в Псковской области – 600 тыс. рублей. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях семьи могут претендовать на 350 тыс. рублей. А в Астраханской области при рождении трех и более детей сразу положено по 100 тыс. рублей на каждого.

Единовременная выплату также можно получить в Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Магаданской, Орловской, Ярославской и других областях.

Ранее мы сообщали, что с начала 2026 года семьи Петербурга и Ленобласти получили более 12 млрд рублей маткапитала.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)