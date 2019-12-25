Возрастное ограничение для выплаты при рождении третьего ребенка предложили отменить в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье ввели единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей для многодетных семей.

Московская областная дума подготовила предложение об отмене возрастного ограничения для получения выплаты при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщил в интервью телеканалу 360.ru председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что на сегодняшний день мера поддержки ограничена возрастом родителей до 35 лет включительно. Парламентарии считают, что это ограничение нужно снять.

По словам Брынцалова, законодательную инициативу выдвинут для решения демографических задач, также планируется ее рассмотрение на федеральном уровне.

Председатель регионального парламента напомнил, что вопросы демографической политики являются одними из ключевых направлений законодательной работы.

Ранее в Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей, который даст им больше возможностей проводить время с внуками.

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