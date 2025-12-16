В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей

Татьяна Буцкая предложила альтернативу "отцовскому капиталу" в виде капитала "третьего поколения".

Бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским капиталом мог бы стать новой мерой поддержки российских семей и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она оценила инициативу председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко о том, что кроме уже существующего маткапитала, государство могло бы предоставлять отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке.

Отцовский капитал - это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" - бабушкин или дедушкин. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан в том числе с помощью семьям после рождения внуков. На текущий момент дети в семьях рождаются позже, а многие бабушки продолжают работать и не всегда могут уделять достаточно времени младшему поколению. Новый механизм использования такой меры социальной поддержки населения может быть различным. Он призван укрепить связь между поколениями и дать семьям больше возможностей проводить время вместе.

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Фото: Piter.tv