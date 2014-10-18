В ГД заявили о необходимости улучшения системы выплаты алиментов

Татьяна Буцкая рассказала о сложностях в поиске должников.

Председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила российскую доработать систему взыскания алиментов. Парламентарий из нижней палаты уточнила, что требуется упростить процедуру розыска должников и внедрение проактивных механизмов выплат.

Было бы идеально, если бы мы могли сделать выплату алиментов проактивной, независимо от того, работает человек или нет. Ребенок не должен страдать. Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой сейчас находимся. Тем не менее обсуждать эту тему надо. Нельзя просто закрыть глаза и сказать: "И так все законы есть, работайте". Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что властям необходимо также пересмотреть порядок взаимодействия граждан с судебными приставами и процедуру подачи заявлений о розыске должников. Сейчас мать ребенка, которая разыскивает должника, вынуждена в некоторых случаях даже ездить в другие регионы и подавать там лично заявление о розыске человека. Депутат отметила, что ранее неоднократно обсуждалась идея создания алиментного фонда, однако вопрос финансирования такого проекта до сих пор остается открытым.

Фото: Piter.tv