Племянник сообщил о состоянии чемпионки Сметаниной после лечения в Санкт-Петербурге

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина проходит реабилитацию после перенесённого инсульта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на её племянника. Он отметил, что сейчас здоровье спортсменки в норме.
Напомним, 73-летнюю чемпионку госпитализировали в Республиканскую больницу Сыктывкара (Республика Коми) с инсультом. После стабилизации состояния врачи разрешили ей продолжить лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Раиса Сметанина — четырёхкратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, первая спортсменка в истории, завоевавшая 10 медалей на зимних Играх. Её карьера охватила три десятилетия, а имя навсегда вписано в историю советского и мирового спорта.
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