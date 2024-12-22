Племянник сообщил о состоянии чемпионки Сметаниной после лечения в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности о состоянии её здоровья.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина проходит реабилитацию после перенесённого инсульта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на её племянника. Он отметил, что сейчас здоровье спортсменки в норме.



Напомним, 73-летнюю чемпионку госпитализировали в Республиканскую больницу Сыктывкара (Республика Коми) с инсультом. После стабилизации состояния врачи разрешили ей продолжить лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Раиса Сметанина — четырёхкратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, первая спортсменка в истории, завоевавшая 10 медалей на зимних Играх. Её карьера охватила три десятилетия, а имя навсегда вписано в историю советского и мирового спорта.

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