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В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на ЧМ-2026
Сегодня, 13:09
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В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на ЧМ-2026

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ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что сборная России по футболу получит wild-card на чемпионат мира-2026. Об этом он заявил в интервью "РБ Спорт".

По словам Митрофанова, многие федерации выступают за возвращение России в международные турниры. Он также подчеркнул, что некоторые политики помогают в этом вопросе.

Возможен ли wild-card на ЧМ-2026? В этой жизни возможно все.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

Напомним, с февраля 2022 российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. При этом запрет не распространяется на проведение товарищеских матчей. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее мы сообщали, что Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Фото: rfs.ru

Теги: максим митрофанов, российский футбольный союз, сборная россии по футболу, чм-2026
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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