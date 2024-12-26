В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на ЧМ-2026

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что сборная России по футболу получит wild-card на чемпионат мира-2026. Об этом он заявил в интервью "РБ Спорт".

По словам Митрофанова, многие федерации выступают за возвращение России в международные турниры. Он также подчеркнул, что некоторые политики помогают в этом вопросе.

Возможен ли wild-card на ЧМ-2026? В этой жизни возможно все. Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

Напомним, с февраля 2022 российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. При этом запрет не распространяется на проведение товарищеских матчей. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Фото: rfs.ru