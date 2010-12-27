Олимпийская чемпионка выступит перед матчем СКА - ЦСКА на "Газпром Арене"

Загитова выступит в различных шоу, отказавшись от участия в чемпионате России, Европы и мира.

Российская фигуристка Алина Загитова выступит на предматчевом шоу перед игрой между СКА и ЦСКА 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба в Twiterr.

В пятницу олимпийская чемпионка объявила о паузе в спортивной карьере. Также Загитова готовится к участию в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица: легенда двух королевств".

В рамках "Русской классики" на "Газпром Арене" состоятся два матча. До игры с москвичами в воскресенье петербуржцы встретятся с финнами.

Ранее мы рассказывали, что на финале Гран-при в Турине российские фигуристки заняли весь пьедестал.

Фото: Олимпийские игры / VK