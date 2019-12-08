Алена Косторная установила мировой рекорд, побив свой и россиянки Александры Трусовой.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине. Об этом пишут "РИА Новости".

Россиянка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в сумме двух программ. За произвольное катание она получила 162,14 балла. В короткой программе спортсменка побила свой же мировой рекорд и заработала 85,45 балла. В сумме Косторная набрала 247,59 балла и превзошла рекорд, установленный в октябре Александрой Трусовой (241,02) на этапе Гран-при в Канаде.

Второе место завоевала другая россиянка Анна Щербакова, набрав 240,92. Третье место досталось Александре Трусовой, у которой 233,18 баллов.

Российская фигуристка Алина Загитова набрала лишь 205,23 баллов и заняла шестое место. Олимпийская чемпионка допустила много ошибок. После оглашения результатов девушка пыталась не плакать, но по ее лицу было видно, как тяжело далось ей это поражение.

Финал Гран-при в Турине завершится 8 декабря.

Ранее мы писали, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.

Видео: YouTube / extra fs, Alexandra Trusova