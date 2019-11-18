Выступление состоялось в рамках Гран-при в "Мегаспорте".

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш. Выступление состоялось в рамках Гран-при в "Мегаспорте".

Медведева выбрала для выступление музыкальную композицию "Idontwannabeyouanymore". Фигуристка каталась в белом платье, похожем на халат. При этом её колени были перевязаны бинтами.

Напомним, что Евгения Медведева двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Ранее мы сообщали о том, что фанатов "Зенита" оштрафовали за матерные кричалки на матче с "Бенфикой".

Фото:jmedvedevaj/Instagram