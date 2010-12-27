Суд запретил посещать им официальные спортивные соревнования на 6 месяцев.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что двух Фанатов "Зенита" оштрафовали за матерные кричалки на матче с "Бенфикой". Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Как оказалось, футбольные болельщики Максим Бухарский и Антон Боев "оскорбительно выражались грубой нецензурной бранью в адрес болельщиков, на неоднократные замечания не реагировали". В итоге каждого оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил посещать им официальные спортивные соревнования на 6 месяцев.

Известно, что петербургский суд привлек к ответственности ещё одного болельщика Леонида Арканова. Мужчина во время матча "Зенит" — "Томь" перепрыгнул из сектора D101 в зону сектора D102. Его оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что футбольный матч между командами Астрахани и Махачкалы закончился дракой.

Фото:Piter.TV