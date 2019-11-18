Футбольный матч между командами Астрахани и Махачкалы закончился дракой

Один игрока оскорбил другого и завязалась потасовка.

После матча между командами Астрахани и Махачкалы игроки затеяли отчаянную драку.

Накануне, 17 ноября, в Астрахани проходила футбольная встреча между командами "Волгарь" (Астрахань) и "Легион Динамо" (Махачкала). Когда матч закончился со счетом 1:1 игроки обоих команд сошлись в кулачном бою. Разнимать драчунов бросились болельщики и другие игроки.

Разбирательством будет заниматься контрольно-дисциплинарный комитет в Москве. Пострадавших во время потасовки нет.

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Видео: HUE