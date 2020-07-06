Видео: В 16-летнего футболиста в Подмосковье на тренировке попала молния

Юный футболист находится в реанимации и введен в искусственную кому.

В сети опубликовано видео, как в юного вратаря на тренировке попала молния.

Телергам-канал BAZA опубликовал видео с моментом попадания в юного спортсмена молнии. На данном видео видно, что в бегущего по полю спортсмена попадает молния, и подросток падает. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому.

ЧП произошло накануне, 4 июля, в голкипера клуба "Знамя Труда" из зоны "Запад" ПФЛ во время тренировки попала молния. Клуб в своем Twitter сообщает, что состояние подростка на сегодня стабильное. Кардиограмма в норме. Имеются сильные ожоги в зоне входа и выхода разряда молнии. По словам врачей, угрозы жизни нет.

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Видео: т-к BAZA