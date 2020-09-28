Видео: На "Формуле-2" в Сочи произошла серьезная авария с возгоранием

В Сочи на "Формуле-2" произошла авария с возгоранием гоночного болида.
Гонка Гран-при России "Формулы-2" в Сочи из-за аварии закончилась досрочно. На 7 круге на третьем повороте столкнулись 2 гоночных болида. Британец Джек Эйткен вытолкал с гоночной трассы итальянца Луку Гьотто. Оба болида пробили ограждения. Машина итальянца после столкновения загорелась, гонщик успел покинуть болид. Серьезных травм гонщики не получили.
Видео с моментом аварии на трассе опубликовано на официальных страницах в соцсетях гонки "Формулы -2".
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Видео: fiaf2championship
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