Видео: На "Формуле-2" в Сочи произошла серьезная авария с возгоранием

Видео с моментом аварии опубликовано на страницах "Формулы-2" в соцсетях.

В Сочи на "Формуле-2" произошла авария с возгоранием гоночного болида.

Гонка Гран-при России "Формулы-2" в Сочи из-за аварии закончилась досрочно. На 7 круге на третьем повороте столкнулись 2 гоночных болида. Британец Джек Эйткен вытолкал с гоночной трассы итальянца Луку Гьотто. Оба болида пробили ограждения. Машина итальянца после столкновения загорелась, гонщик успел покинуть болид. Серьезных травм гонщики не получили.

Видео с моментом аварии на трассе опубликовано на официальных страницах в соцсетях гонки "Формулы -2".

Ранее:На Ставрополье в загоревшемся "БМВ" погибли трое

Видео: fiaf2championship