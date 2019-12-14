Олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из реанимации в Петербурге

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина выписана из реанимационного отделения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В субботу, 21 декабря, 72-летняя лыжница была переведена в палату интенсивной терапии после перенесенного инсульта. Состояние Сметаниной, несмотря на улучшения, остается тяжелым.
У Раисы Сметаниной богатая спортивная биография. На ее счету четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали Олимпийских игр.
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Фото: Piter.TV
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