Олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из реанимации в Петербурге

72-летняя спортсменка была переведена в палату интенсивной терапии после перенесенного инсульта.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина выписана из реанимационного отделения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В субботу, 21 декабря, 72-летняя лыжница была переведена в палату интенсивной терапии после перенесенного инсульта. Состояние Сметаниной, несмотря на улучшения, остается тяжелым.

У Раисы Сметаниной богатая спортивная биография. На ее счету четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали Олимпийских игр.

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