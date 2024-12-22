Четырёхкратная олимпийская чемпионка Сметанина выписана из больницы после инсульта

Она была госпитализирована в декабре.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, которая в декабре перенесла инсульт, выписана из больницы. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где спортсменка проходила лечение.

73-летняя Раиса Сметанина была госпитализирована в середине декабря. После инсульта её перевезли в центр имени Алмазова, где она сначала находилась в реанимации, а затем в кардиологическом отделении. Благодаря усилиям врачей и своевременному лечению её состояние улучшилось, и она смогла покинуть медицинское учреждение.

Раиса Сметанина — легенда советского и мирового спорта. Она завоевала четыре золотые олимпийские медали (Инсбрук-1976, Лейк-Плэсид-1980, Альбервиль-1992), пять серебряных и одну бронзовую награды Олимпиад. Также на её счету четыре победы на чемпионатах мира. Сметанина стала первой спортсменкой в истории, выигравшей десять медалей на зимних Олимпийских играх.

Ранее Piter.TV сообщал, что Андреева ворвалась в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото: pxhere