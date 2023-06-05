Андреева ворвалась в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Она стала самой молодой финалисткой с 2001 года.

В ночь на субботу 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева совершила настоящую сенсацию на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, выйдя в финал. Юная спортсменка стала самой молодой участницей, достигшей такого результата на этом турнире, с 2001 года.

Андреева продемонстрировала выдающуюся игру, уверенно пройдя сильных соперниц. В четвертьфинале она одолела украинку Элину Свитолину, а в полуфинале обыграла вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Для россиянки это уже 11-я победа подряд.

В финале, который состоится в воскресенье, 16 марта, Андреева встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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