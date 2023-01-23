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В Петербурге психолог назвала продуктивные для интеллекта виды спорта
Сегодня, 17:17
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В Петербурге психолог назвала продуктивные для интеллекта виды спорта

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По словам специалиста, в перечень входит теннис.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Светлана Россина объяснила, какие виды спорта наиболее полезны для интеллектуального развития ребенка. 

По словам специалиста, в перечень входит теннис. Также можно выбрать любые командные виды спорта, поскольку в них работает мышление, необходимо выстраивать стратегию. 

В плавании задействованы поочередные движения руками и ногами, а значит – развиваются координация и пространственное мышление. Кроме того, происходит неосознанное обучение принятию решений. 

Единоборства формируют морально-волевые качества. Так, развиваются смелость и решительность, принятие ответственности на себя. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге психолог объяснил, почему не стоит перекладывать взрослые обязанности на ребенка. 

Фото: pxhere 

Теги: интеллект, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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