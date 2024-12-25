В Приморском парке Победы 8 января откроют лыжную трассу

В парке состоятся мероприятия по зимним видам спорта – лыжные гонки и зимний триатлон.

В Приморском парке Победы в Петербурге 8 января в 12:00 открывается лыжная трасса. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В парке состоятся мероприятия по зимним видам спорта – лыжные гонки и зимний триатлон. Кроме того, в новом сезоне впервые на стадионе получится воспользоваться прокатом и обратиться к профессиональным тренерам.

За расписанием работы трассы и новостями можно следить в tg-канале "Мы – спортивный Петербург".

Ранее на Piter.TV: лыжную трассу готовят в Ржевском лесопарке.

Фото: Telegram / Мы – спортивный Петербург