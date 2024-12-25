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В Приморском парке Победы 8 января откроют лыжную трассу
Сегодня, 16:29
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В Приморском парке Победы 8 января откроют лыжную трассу

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В парке состоятся мероприятия по зимним видам спорта – лыжные гонки и зимний триатлон.

В Приморском парке Победы в Петербурге 8 января в 12:00 открывается лыжная трасса. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

В парке состоятся мероприятия по зимним видам спорта – лыжные гонки и зимний триатлон. Кроме того, в новом сезоне впервые на стадионе получится воспользоваться прокатом и обратиться к профессиональным тренерам. 

За расписанием работы трассы и новостями можно следить в tg-канале "Мы – спортивный Петербург"

Ранее на Piter.TV: лыжную трассу готовят в Ржевском лесопарке. 

Фото: Telegram / Мы – спортивный Петербург 

Теги: лыжный спорт, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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